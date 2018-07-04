Паспорт безопасности должны разработать все образовательные учреждения. Для этого учредитель создает комиссию по обследованию и категорированию зданий и территорий. В нее входят представители учредителя, местных органов безопасности и сотрудники учреждения. Возглавляет комиссию руководитель учебного заведения.

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По результатам осмотра оформляют акт. В нем учреждению присваивают категорию опасности в зависимости от степени угрозы совершения террористического акта. Всего их три. Например, к первой категории относятся объекты образования на территории региона, где в течение года совершили более трех террористических актов. Также первую категорию присвоят, если от возможной атаки террористов в учреждении пострадает более 500 человек, а ущерб составит свыше 50 000 000 руб.

Когда комиссия проведет обследование, учреждение должно назначить ответственного за разработку паспорта.