104 июля 2018

Что отразить в паспорте безопасности образовательного учреждения?

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отвечает:

Чтобы заполнить паспорт, используйте сведения из акта обследования и категорирования безопасности и учредительных документов. В раздел 1 перенесите данные из устава. В разделе 2 укажите режим работы, количество сотрудников, учеников и арендаторов. Остальные разделы заполняйте на основании акта. В раздел 3 включите сведения о потенциально опасных участках здания. Оцените прогноз последствий возможного совершения террористического акта и экономический ущерб от него (разделы 4, 5).

Если учреждение охраняет ЧОП или подразделение МВД, укажите это в разделе 6. Средства защиты перечислите в разделе 7. К ним относятся: система видеонаблюдения, охранная и пожарная сигнализации, КПП. Также в этом разделе должны быть дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности. Разделы 8–9 заполняйте, если у территории есть дополнительные особенности.

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