314 июля 2018

Некоторые работники не хотят отдыхать. Они копят дни, чтобы в случае увольнения получить больше компенсации. Что делать, если сотрудник отказывается идти в отпуск по графику? Насильно отправлять или можно за это объявить выговор?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Работник не может отказаться от отпуска по графику без согласия работодателя, поскольку график обязателен для обеих сторон. Исключение составляют, например, несовершеннолетние сотрудники и почетные доноры, которым отпуск работодатель предоставляет в удобное для них время.

Чтобы избежать претензий ГИТ, организация обязана: письменно уведомить работника о начале отпуска за две недели, издать приказ и ознакомить с ним, выплатить отпускные за три дня до начала отпуска. Сотрудник может проигнорировать все эти действия и продолжать работать. Это расценят как добровольный выход на работу в свободное время. В табеле учета рабочего времени такому работнику нужно смело проставлять отпускные дни. В этой ситуации оснований для выговора нет.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.