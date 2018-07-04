Работник не может отказаться от отпуска по графику без согласия работодателя, поскольку график обязателен для обеих сторон. Исключение составляют, например, несовершеннолетние сотрудники и почетные доноры, которым отпуск работодатель предоставляет в удобное для них время.

Чтобы избежать претензий ГИТ, организация обязана: письменно уведомить работника о начале отпуска за две недели, издать приказ и ознакомить с ним, выплатить отпускные за три дня до начала отпуска. Сотрудник может проигнорировать все эти действия и продолжать работать. Это расценят как добровольный выход на работу в свободное время. В табеле учета рабочего времени такому работнику нужно смело проставлять отпускные дни. В этой ситуации оснований для выговора нет.