Работодатель не нарушит закон, если оформит сотруднику отпуск на выходные дни. Если в графике указан период отпуска в выходные, то инспектор проверит, есть ли согласие работника на разделение отпуска на части. И соблюдает ли организация правило, что одна из частей отпуска составляет не менее 14 календарных дней. Также инспектор проверит, написал ли сотрудник заявление, если ему оформили отпуск на выходные вне графика.
264 июля 2018
Во многих компаниях у сотрудников накапливается большой остаток по отпускным дням. Работодатели часто оформляют отпуска на выходные дни, чтобы погасить эти долги. Как отнесется к этому инспектор, если увидит такую ситуацию?
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