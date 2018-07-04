264 июля 2018

Во многих компаниях у сотрудников накапливается большой остаток по отпускным дням. Работодатели часто оформляют отпуска на выходные дни, чтобы погасить эти долги. Как отнесется к этому инспектор, если увидит такую ситуацию?

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отвечает:

Работодатель не нарушит закон, если оформит сотруднику отпуск на выходные дни. Если в графике указан период отпуска в выходные, то инспектор проверит, есть ли согласие работника на разделение отпуска на части. И соблюдает ли организация правило, что одна из частей отпуска составляет не менее 14 календарных дней. Также инспектор проверит, написал ли сотрудник заявление, если ему оформили отпуск на выходные вне графика.

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