634 июля 2018

Если работник захочет оформить ежегодный отпуск на пять календарных дней с понедельника по пятницу? Имеет ли право работодатель отказать ему?

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отвечает:

Если сотрудник просит предоставить ему пять дней вне графика отпусков, то работодатель вправе отказать. Но есть исключения. Отдельная категория работников имеет право использовать отпуск в удобное для них время или в зависимости от каких-либо событий и обстоятельств. Например, если жена находится в отпуске по беременности и родам, это дает право мужу требовать отпуск в тот же период. Другой пример – супруги-военнослужащие вправе оформить отпуск одновременно и т. п.

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