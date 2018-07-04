314 июля 2018

Есть мнение, что дни отпуска, которые работник не использовал за 5–6 лет работы в компании, сгорают. А что думает Роструд?

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отвечает:

Роструд неоднократно высказывал свою позицию по данному вопросу, в частности в письме от 8 июня 2007 г. № 1921-6. Ежегодные оплачиваемые и дополнительные отпуска ни при каких условиях не сгорают. В дальнейшем их можно реализовать несколькими способами. Первый способ – оформить работнику неиспользованный отпуск в срок, который определяют соглашением. Второй – выплатить сотруднику денежную компенсацию, за каждую часть ежегодного отпуска, свыше 28 календарных дней. При этом замена отпуска компенсацией право, а не обязанность работодателя. Третий – запланировать неиспользованные дни за прошлые периоды в графике отпусков.

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