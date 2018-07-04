Трудовой кодекс обязывает работодателя уведомить работника под подпись о времени начала отпуска не позднее чем за две недели. Полагаю, что известить можно любым способом, а вот получить собственноручную подпись сотрудника иначе как на бумажном носителе не удастся. Исключение составляют организации, которые ввели локальными актами электронный документооборот и электронную подпись.