Трудовой кодекс обязывает работодателя уведомить работника под подпись о времени начала отпуска не позднее чем за две недели. Полагаю, что известить можно любым способом, а вот получить собственноручную подпись сотрудника иначе как на бумажном носителе не удастся. Исключение составляют организации, которые ввели локальными актами электронный документооборот и электронную подпись.
324 июля 2018
Отдел кадров должен известить сотрудника о дате начала ежегодного отпуска за две недели. Обязательно ли это делать под подпись? Можно ли, например, уведомить посредством электронной почты? Будет ли это нарушением?
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