115 июля 2018

Можно ли заключить договор о полной материальной ответственности с сотрудником, которому выдали корпоративную карту?

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отвечает:

Некоторые организации заключают договор о полной материальной ответственности с работниками, чтобы избежать растрат с карты на их личные нужды.

Но чиновники разрешают оформлять такой договор только с сотрудниками определенных профессий. Например, с главбухом, кассиром или кладовщиком (Перечень, утв. постановлением Минтруда от 31.12.2002 № 85, вопрос и ответ на сайте онлайнинспекция.рф от 26.05.2017). Поэтому безопаснее не заключать указанный договор только на том основании, что работнику выдали корпоративную карту.

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