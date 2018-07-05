Некоторые организации заключают договор о полной материальной ответственности с работниками, чтобы избежать растрат с карты на их личные нужды.

Но чиновники разрешают оформлять такой договор только с сотрудниками определенных профессий. Например, с главбухом, кассиром или кладовщиком (Перечень, утв. постановлением Минтруда от 31.12.2002 № 85, вопрос и ответ на сайте онлайнинспекция.рф от 26.05.2017). Поэтому безопаснее не заключать указанный договор только на том основании, что работнику выдали корпоративную карту.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>