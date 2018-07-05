Можно ли выдавать корпкарту физлицу, которое не числится в организации?

Бывает, что компания хочет оформить именные корпоративные карты на физлиц, которые не работают в организации.

Выдавать карты таким людям рискованно. Во-первых, корпоративная карта позволяет физлицу распоряжаться деньгами компании. Во-вторых, если человек покупает товары и оплачивает услуги от имени компании, налоговики могут заподозрить, что он неофициально работает в этой организации. Инспекторы могут решить, что компания занижает зарплату, не платит с нее налог и страховые взносы. Тогда компании грозит вызов на зарплатную комиссию, доначисления налога, взносов и штрафы.

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