145 июля 2018

Срок уплаты страховых взносов не позднее 15-го числа. Считается ли просроченным платеж, если поручение банку оформили 15-го числа? При этом деньги могут поступить в налоговую позже

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отвечает:

Ошибки не будет, если вы оформите платежку 15-го числа.

Страховые взносы работодатель обязан перечислять в течение 15 дней по окончании каждого месяца, за который их начислил (п. 3 ст. 431 НК). Крайний срок уплаты взносов — 15-е число.

Чтобы платеж вовремя поступил в бюджет, нужно отправить платежку в банк, пока не закончился операционный день. Каждый банк определяет его продолжительность самостоятельно (п. 1.3 ч. IIIПорядка, утв. ЦБ 27.02.2017 № 579-П).

Если на счете компании есть деньги и поручение банку вы направили 15-го числа до окончания операционного дня, то ваша обязанность по уплате взносов будет исполненной (п. 3 ст. 45 НК), даже если платеж поступит в инспекцию на следующий день или позже.

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