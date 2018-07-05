Да, только если мама прервет свой отпуск по уходу за ребенком.

Листок нетрудоспособности в связи с болезнью ребенка выдают тому, кто будет фактически ухаживать за ребенком [п. 34 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н]. Считается, что это делает мама, пока она в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие. Если она заболела и не может ухаживать за сыном, то отец вправе взять листок нетрудоспособности. Но для этого маме нужно прервать свой отпуск по уходу.

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Мать ребенка после выздоровления представит своему работодателю больничный лист на себя и получит пособие за время, пока болела и не могла работать. А отцу ребенка работодатель должен выплатить пособие по уходу за малышом.

Пока мама болеет, отец вправе оформить не только больничный. Он может взять отпуск по уходу за ребенком, ведь другой родитель его не использует.