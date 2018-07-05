385 июля 2018

У сотрудника одновременно заболели жена и ребенок. При этом супруга работника в отпуске по уходу за ребенком. Если работник возьмет больничный в связи с болезнью сына, нужно ли начислить пособие?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, только если мама прервет свой отпуск по уходу за ребенком.

Листок нетрудоспособности в связи с болезнью ребенка выдают тому, кто будет фактически ухаживать за ребенком [п. 34 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н]. Считается, что это делает мама, пока она в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие. Если она заболела и не может ухаживать за сыном, то отец вправе взять листок нетрудоспособности. Но для этого маме нужно прервать свой отпуск по уходу.

Мать ребенка после выздоровления представит своему работодателю больничный лист на себя и получит пособие за время, пока болела и не могла работать. А отцу ребенка работодатель должен выплатить пособие по уходу за малышом.

Пока мама болеет, отец вправе оформить не только больничный. Он может взять отпуск по уходу за ребенком, ведь другой родитель его не использует.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.