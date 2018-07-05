Однозначно, такая формулировка в ПВТР не только привлечет внимание инспектора, но и повлечет штраф. Что касается такого условия в трудовых договорах – в законе нет прямого ответа на такой вопрос. Вместе с тем полагаю, что если включить условия о разделении отпуска на части, то трудовой договор будет некорректным.

В законе речь идет о конкретном отпуске, а не об отпусках вообще, и о конкретной продолжительности одной из его частей – не менее 14 календарных дней (ч. первая ст. 125 ТК РФ). Такую запись в трудовом договоре инспектор расценит как условие, которое ухудшает положение работника, ведь закон позволяет ему ежегодно решать, разделять отпуск на части или нет.