195 июля 2018

Часто работодатели прописывают в ПВТР или трудовых договорах, что ежегодный отпуск делится на части. Можно ли считать, что стороны достигли соглашения о разделении отпуска и работнику можно отказать предоставлять отпуск на 28 календарных дней, если он вдруг попросит? Привлечет ли внимание инспектора такая формулировка?

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отвечает:

Однозначно, такая формулировка в ПВТР не только привлечет внимание инспектора, но и повлечет штраф. Что касается такого условия в трудовых договорах – в законе нет прямого ответа на такой вопрос. Вместе с тем полагаю, что если включить условия о разделении отпуска на части, то трудовой договор будет некорректным.

В законе речь идет о конкретном отпуске, а не об отпусках вообще, и о конкретной продолжительности одной из его частей – не менее 14 календарных дней (ч. первая ст. 125 ТК РФ). Такую запись в трудовом договоре инспектор расценит как условие, которое ухудшает положение работника, ведь закон позволяет ему ежегодно решать, разделять отпуск на части или нет.

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