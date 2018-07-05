245 июля 2018

Как поступить работодателю, если сотрудник не может пойти в отпуск по графику и просит предоставить его начиная с завтрашнего дня в связи с неотложными семейными обстоятельствами? Ведь в данном случае невозможно выплатить отпускные не менее чем за три дня до начала отпуска.

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отвечает:

Такая ситуация весьма распространенная. Закон ничего не упоминает о таких случаях и не запрещает оформлять отпуск вне графика. Вместе с тем Трудовой кодекс обязывает работодателя произвести расчет за три дня (ст. 136 ТК РФ).

Формально организация допустит нарушение, которое инспектор отразит в акте проверки. Однако в предписании об устранении нарушений его не укажут. Административное производство прекратят в связи с отсутствием вины работодателя. Полагаю, скоро этот пробел в Трудовом кодексе будет восполнен – вопрос обсуждают чиновники Роструда.

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