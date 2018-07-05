В трудовом договоре пропишите продолжительность испытания и дату окончания. Трудовой кодекс устанавливает максимальный срок испытания три месяца или шесть, для отдельных случаев – две недели (ст. 70 ТК РФ). Минимальный срок испытания работодатель назначает на свое усмотрение. Поэтому, если вы укажете в договоре «срок испытания составляет одну неделю», это не будет нарушением. Испытательный срок исчисляйте с даты начала работы, которая должна быть обязательным условием трудового договора (ч. вторая ст. 57 ТК РФ).

Конкретизируйте, когда испытание заканчивается. На практике есть две позиции по этому вопросу. Если работник устроился на работу 5 июня с испытанием один месяц, последний день этого срока – 4 июля. Такой расчет используют по аналогии с тем, как считают рабочий год сотрудника (с 14 февраля 2016 года по 13 февраля 2017 года) и календарную неделю (с понедельника по воскресенье, а не до следующего понедельника). Сторонники другой позиции считают, что закончится испытание 5 июля, потому что сроки, которые исчисляются месяцами, заканчиваются в соответствующее число месяца (ст. 14 ТК РФ). Чтобы исключить спор с работником, правомерно ли его уволили в последний день испытания, рекомендуем считать срок первым способом. В трудовом договоре напишите: «Испытание установлено на три месяца – с 14 июня 2017 года по 13 сентября 2017 года включительно».