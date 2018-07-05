Второй средний заработок выплачивайте, если сотрудник не найдет работу после двух месяцев со дня сокращения. Не платите эту сумму раньше. Но и не задерживайте выплату.

Когда именно начислить вторую выплату, решите внутри компании. Прямого ответа, когда работник должен ее получить, нет. Одни компании выплачивают второй средний заработок после окончания второго месяца. Другие – в ближайший день выплаты зарплаты после двух месяцев со дня увольнения. Такой подход используют по аналогии с оплатой больничных (ч. 5 ст. 13, ч. 1 ст. 15 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ). Также работодатели применяют статью 140 Трудового кодекса и выплачивают сумму в сроки, как при расчете с уволенным – на следующий день после обращения за выплатой.

Установите дни выплаты в локальном акте. При сокращении выдайте работникам памятку, в которой опишите, как получить соответствующие начисления.