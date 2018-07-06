276 июля 2018

В феврале между руководителем и сотрудницей произошел конфликт. Она не выходила на работу, но до конца марта приносила больничные. 31 мая мы получили от нее письмо с заявлением на увольнение с 3 апреля. Увольнять за прогул не будем. Каким днем расторгнуть трудовой договор по собственному желанию?

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отвечает:

Свяжитесь с работником и договоритесь, чтобы он оформил увольнение в июне. Для этого сотрудник должен написать новое заявление.

Если уволить работника 3 апреля, то бухгалтерия будет корректировать отчетность, которую уже сдала. Апрель и май бухгалтер закрыл, новая отчетность потребует дополнительного времени. Оформлять приказ об увольнении в соответствии с заявлением оптимально, когда письмо пришло в тот же месяц. Например, 19 июня компания получит по почте заявление об увольнении 1 июня. Приказ об увольнении вы издадите текущей датой – 19 июня. День увольнения укажите в соответствии с заявлением сотрудника – 1 июня. Такое оформление поддерживают и суды (определение Верховного суда РФ от 11 июля 2014 г. № 78-КГ14-12). Чтобы обосновать, почему приказ оформили позже даты увольнения, зафиксируйте, когда к вам поступило письмо. Зарегистрируйте его в журнале входящей корреспонденции и сохраните конверт.

Когда работник отсутствует, он может прислать по почте заявление об увольнении с желаемой датой прекращения трудовых отношений. Трудовой кодекс не ограничивает сотрудника в таком праве (ст. 80 ТК РФ). Если вы получили письмо позже даты, которую работник написал в заявлении, вы не вправе переносить увольнение. Ведь основание расторгнуть трудовой договор – письменное заявление, в котором есть дата. Но оценивайте трудозатраты, возможно, для бухгалтерии это будет проблематично. Иногда легче уговорить работника переписать заявление, чем готовить дополнительные документы.

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