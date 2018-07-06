326 июля 2018

В трудовом договоре указали дату начала работы 5 июня 2017 года. Но трудовой договор подписали 2 июня. Должны ли мы исключить из трудового договора дату начала работы, ведь сейчас есть противоречие в днях?

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отвечает:

Нет, дата заключения трудового договора и дата начала работы – это разные условия договора. День, когда работник должен приступить к своим должностным обязанностям, – это дата начала работы. В каждом трудовом договоре должно быть прописано это условие как обязательное (ч. вторая ст. 57 ТК РФ). Датой заключения договора будет день, когда стороны подписали документ, достигли соглашения обо всех его условиях. И здесь дата будет уже как часть обязательных сведений, юридический факт (ч. первая ст. 57 ТК РФ).

Дата заключения трудового договора и дата начала работы могут не совпадать. Дата заключения может быть раньше даты начала работы, трудовое законодательство это не запрещает (ч. первая ст. 16, ст. 56 ТК РФ). Но также дата заключения договора возможна позже даты начала работы, если работодатель фактически допустил сотрудника до исполнения трудовых обязанностей без трудового договора. В этом случае работодатель обязан документально оформить трудовые отношения в течение трех дней (ч. третья ст. 16, ч. вторая ст. 67 ТК РФ).

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