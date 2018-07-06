Формально Трудовой кодекс не запрещает работодателю создавать структурные подразделения, которые состоят только из одного сотрудника, в частности руководителя отдела. Вместе с тем должность «руководитель» предполагает руководство подчиненными. Например, Квалификационный справочник предусматривает такую обязанность для должности «начальник отдела кадров» (утвержден постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37). Квалификационные справочники носят рекомендательный характер. Но есть исключения, когда Трудовой кодекс и другие законы устанавливают компенсации и льготы или налагают ограничения в связи с работой по определенным должностям. Тогда наименования таких должностей и профессий должны соответствовать наименованию из справочника, а характер работ по должности – функционалу из справочника (ч. вторая ст. 57 ТК РФ). Если нарушить эти условия, сотрудник не получит права на компенсацию и льготы.

Если в отделе отсутствуют другие штатные единицы, то в штатном расписании можно предусмотреть только должность руководителя. Но чтобы название должности соответствовало направлению деятельности компании, обозначьте ее как «заместитель руководителя» по нужному направлению. Так, например, чтобы не создавать отдел кадров, который состоит из одного начальника, введите должность «заместитель руководителя организации по персоналу».

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>