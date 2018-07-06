Да, нужно. Такие работы либо краткосрочны, либо сотрудники выполняют их в течение определенного периода в силу природных или климатических условий (абз. 3, 4 ч. первой ст. 59 ТК РФ). В результате работодатель создает на это время новые рабочие места, которые необходимо ввести в штатное расписание, а по окончании установленного периода – вывести. Но, если организация принимает временного сотрудника на время отсутствия основного, за которым сохраняется место работы, то изменения в штатное расписание вносить не нужно (абз. 2 ч. первой ст. 59 ТК РФ).

Чтобы постоянно не вносить изменения в штатное расписание, сделайте примечание о сезонном характере работ в графе 10 «Примечание» унифицированной формы. Вне сезона такие должности будут числиться вакантными. Однако такой способ имеет и свои минусы. О вакансиях придется ежемесячно сообщать в службу занятости.

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