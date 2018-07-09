Нет, компания неверно рассчитывает зарплату сотрудникам.

Плата за труд в районах Крайнего Севера должна быть больше, чем в других регионах. Чтобы рассчитать северный минимум, нужно применить надбавки за работу в особых климатических условиях к МРОТ (постановление Конституционного суда от 07.12.2017 № 38-п).

Работники вправе потребовать пересчитать заработную плату за период, равный году (ст. 392 ТК). Если компания не согласится доплатить сотруднику надбавку сверх МРОТ, в суде она проиграет (апелляционное определение Красноярского краевого суда от 16.04.2018 № 33-4961/2018).

Кроме иска в суд о взыскании заработка сотрудник вправе обратиться с заявлением к трудинспектору. Тогда в компанию придут с внеплановой проверкой.

С 1 мая федеральный МРОТ повысили, и теперь он равен 11 163 руб. (Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ). Сверх этой суммы начисляйте районные надбавки. Меньше платить компания не вправе.

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