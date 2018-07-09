279 июля 2018

Зарегистрировали компанию 15 апреля. Выручка ожидается не раньше июля. Можем ли мы получить освобождение от НДС с июля?

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отвечает:

Применить освобождение получится не раньше августа.

Освобождение от НДС вправе использовать компания с выручкой не больше 2 млн руб. за три календарных месяца подряд (ст. 145 НК). Налоговики не засчитают 16 дней апреля за месяц по календарю. Вам нужно будет свериться с лимитом по выручке за период с 1 мая по 31 июля.

Чтобы работать без налога, организации нужно сдать в инспекцию уведомление по форме (утв. приказом МНС от 04.07.2002 № БГ-3-03/342). В бланке прописали документы, которые нужны, чтобы подтвердить право на освобождение (п. 6 ст. 145 НК). Компании понадобится два документа – выписка из бухгалтерского баланса, а также выписка из книги продаж.

Документы нужно представить до начала того месяца, когда планируете работать без НДС по статье 145 НК. Но судьи считают, если представить заявление позже, компания не потеряет право на освобождение (п. 2 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).

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