189 июля 2018

Компания отправила сотрудника в командировку. До аэропорта он добирался на служебном автомобиле и оставил его там на платной стоянке. Когда работник вернулся из поездки, он представил кассовый чек на оплату парковки. Можно ли учесть эти затраты при исчислении налога на прибыль в качестве командировочных расходов? Нужно ли облагать сумму возмещения НДФЛ и страховыми взносами?

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отвечает:

Оплату парковки служебного автомобиля учтите в расходах на содержание транспорта. При этом сумму возмещения не нужно облагать НДФЛ и страховыми взносами.

Сотрудник может подтвердить расходы на автостоянку квитанцией паркомата, договором на оказание услуг паркования или аренды машино-места. Если расходы подтвердили документом, Минфин разрешает их учесть (письмо от 27.04.2006 № 03-03-04/1/404).

На сумму возмещения трат на транспорт не начисляйте взносы и НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК).

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