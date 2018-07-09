Оплату парковки служебного автомобиля учтите в расходах на содержание транспорта. При этом сумму возмещения не нужно облагать НДФЛ и страховыми взносами.

Важная статья:

Как списать проблемные расходы на проезд и компенсировать их командированному

Сотрудник может подтвердить расходы на автостоянку квитанцией паркомата, договором на оказание услуг паркования или аренды машино-места. Если расходы подтвердили документом, Минфин разрешает их учесть (письмо от 27.04.2006 № 03-03-04/1/404).

На сумму возмещения трат на транспорт не начисляйте взносы и НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК).

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