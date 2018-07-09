209 июля 2018

В декабре 2017 года наша компания приобрела материалы. Они числятся на складе. Поставщик оказался недобросовестным, и на проверке налоговики сняли расходы. Это законно?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Инспекторы посчитали сделку нереальной и сняли расходы. Но в вашем случае можно спорить с контролерами. Ведь организация еще не учла расходы.

По закону компании учитывают расходы на материалы по мере их отпуска в производство (п. 2 ст. 272 НК). В вашей ситуации налоговикам пока нечего снимать с организации. Право убрать расходы появится у них, когда вы используете материалы.

Чтобы подтвердить, что материалы еще на складе, составьте акт об этом и представьте инспекторам вместе с первичкой на поставку. Если контролеры придут с выездной, предложите им убедиться лично, что вы не отправили покупку в производство.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.