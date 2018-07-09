Инспекторы посчитали сделку нереальной и сняли расходы. Но в вашем случае можно спорить с контролерами. Ведь организация еще не учла расходы.

Важная статья:

Можно упростить учет материальных запасов

По закону компании учитывают расходы на материалы по мере их отпуска в производство (п. 2 ст. 272 НК). В вашей ситуации налоговикам пока нечего снимать с организации. Право убрать расходы появится у них, когда вы используете материалы.

Чтобы подтвердить, что материалы еще на складе, составьте акт об этом и представьте инспекторам вместе с первичкой на поставку. Если контролеры придут с выездной, предложите им убедиться лично, что вы не отправили покупку в производство.

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