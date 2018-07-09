589 июля 2018

Веду учет у предпринимателя. «Физик» впервые зарегистрировался и планирует работать на упрощенке с объектом «доходы» и выполнять работы по установке дверей (ОКВЭД 43.32.1) на территории Красноярского края. Работы предприниматель будет выполнять на объектах компаний. Есть ли у него право на налоговые каникулы?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

У предпринимателя есть право на ставку 0 процентов.

Регионы могут установить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей (ст. 346.20 НК). Но бизнесмену нужно впервые зарегистрироваться после того, как местный закон о каникулах вступит в силу. После этого в течение двух налоговых периодов он вправе платить налог по нулевой ставке.

Другое условие – бизнес нужно вести в той сфере, где власти региона разрешают применить налоговые каникулы. Предприниматель зарегистрировал вид деятельности с кодом ОКВЭД 43.32.1 «Установка дверей», который относится к разделу F «Строительство». Это значит, что бизнесмен вправе использовать налоговые каникулы на территории Красноярского края (Закон Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3530).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.