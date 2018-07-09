У предпринимателя есть право на ставку 0 процентов.

Регионы могут установить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей (ст. 346.20 НК). Но бизнесмену нужно впервые зарегистрироваться после того, как местный закон о каникулах вступит в силу. После этого в течение двух налоговых периодов он вправе платить налог по нулевой ставке.

Другое условие – бизнес нужно вести в той сфере, где власти региона разрешают применить налоговые каникулы. Предприниматель зарегистрировал вид деятельности с кодом ОКВЭД 43.32.1 «Установка дверей», который относится к разделу F «Строительство». Это значит, что бизнесмен вправе использовать налоговые каникулы на территории Красноярского края (Закон Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3530).

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