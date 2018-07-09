Да, можно. Работодатель самостоятельно и под свою ответственность принимает кадровые решения, в том числе по подбору персонала. В Трудовом кодексе нет норм, которые обязывают компанию сразу заполнять вакантные должности в штатном расписании. Также на это указывают суды (п. 10 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2). Однако стоит иметь в виду последствия.

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Что бухгалтеру надо срочно проверить в штатном расписании на 2018 год

Если в штатном расписании есть вакансии, независимо от того, требуются на них сотрудники или нет, вам придется ежемесячно сообщать о них в службу занятости населения (п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1). Штатное расписание во многих организациях необходимо для планирования фонда оплаты труда (ФОТ) и финансовых бюджетов. По умолчанию суммы, которые в нем предусматривают, включают в ФОТ. Чтобы бюджет не оказался завышен, учитывайте в нем вакансии, которые прописываете в штатном расписании на будущее.

Таким образом, вносите в штатное расписание должности, даже если прием сотрудников планируете осуществить спустя некоторое время. Этот же подход применяйте, если используете и самостоятельно разработанную форму штатного расписания.