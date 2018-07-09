В службу занятости ежемесячно нужно сообщать обо всех свободных и вакантных должностях (п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1). В законе нет единого определения понятиям «вакантная должность» и «свободная должность». Судебная практика по вопросам сокращения разделяет эти понятия. Должность считают вакантной, когда по ней нет трудовых договоров, а свободной, если сотрудник временно отсутствует по каким-либо причинам. Например, когда основной сотрудник уходит в отпуск по уходу за ребенком, убывает в длительную командировку.

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Когда готовят статистические отчеты, вакантными считают места, которые свободны после увольнения, ухода в отпуск по беременности и родам и уходу за ребенком, а также новые рабочие места, на которые планируют принять сотрудников в течение 30 дней (Приказ Росстата от 05.07.2016 №325).

С учетом всех подходов подавайте сведения как на вакансии, по которым не заключен ни один трудовой договор, так и на временно свободные должности, по которым запланирован прием работников.