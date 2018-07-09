Нет, вы не можете указывать должность как «врио». Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (утвержден приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2020-ст) и Квалификационный справочник (утвержден постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37) не содержат должностей, имеющих приставку «и. о.», «ио», «врио». Исполнение обязанностей другого работника оформите либо как поручение дополнительной работы с сохранением прежних обязанностей без изменения должности, либо как временный перевод на должность того, кого требуется заменить (ст. 60.2, 72.2 ТК РФ).

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Сотрудник, который выполняет обязанности работника с правом подписи параллельно со своей основной работой, в документах может ставить «и. о.» и должность коллеги, который отсутствует (п. 3.17 Методических рекомендаций по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003). Или указывать в документах текущую должность сотрудника и подтверждать полномочия на подпись документов ссылкой на приказ о временном исполнении обязанностей (п. 3.22 ГОСТ Р 6.30-2003, утвержден постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст).