349 июля 2018

У нас молодая быстро растущая компания. Мы сформировали штат из двух десятков экономистов. При приеме должности назвали по-разному, тремя категориями: главный экономист, ведущий и старший. Руководитель поставил задачу все привести к единообразию. Как правильно применять приставки «ведущий», «главный» и «старший»? Что из них главнее?

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отвечает:

Категории «ведущий», «старший» – это производные от базовых должностей, которые есть в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих (утвержден постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37). Должностное наименование «старший» применяют, если сотрудник наряду с основными обязанностями руководит подчиненными ему исполнителями. Такую категорию можно установить в порядке исключения, если у работника нет подчиненных, но он самостоятельно ведет участок работы. При этом для должностей специалистов с квалификационной категорией (например, инженер I категории) наименование «старший» не применяют.

На специалистов категории «ведущий» возлагают функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному из направлений деятельности организации либо обязанности по координации и методическому руководству группами в отделах.

Наименование «главный» предусматривает повышенные квалификационные требования к должности (главный инженер, главный бухгалтер, главный энергетик и т. п.). Помимо этого, данную категорию можно прописать в локальном акте организации с учетом требований к образованию и квалификации сотрудника, например, «главный специалист по...» (ст. 8 ТК РФ).

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