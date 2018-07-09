Нет, нельзя. Законодательство обязывает работодателя обеспечивать сотрудникам равную оплату за труд равной ценности (ст. 22 ТК РФ). Поэтому, если установить вилку окладов по одной профессии либо должности, у которых нет градаций по разряду или по категории, это будет дискриминацией в сфере труда (ст. 3 ТК РФ).

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Чиновники просят вас пересмотреть штатное расписание

Вилку окладов можно установить только в случае различий в разрядах профессий либо в категории квалификации должностей сотрудников, которые отражают в штатном расписании в графе 3 (ст. 143 ТК РФ). Например, фрезеровщикам 2-го и 6-го разряда или инженеру по охране труда I категории и инженеру по охране труда II категории.

Варьировать величину оплаты труда возможно за счет надбавок. Их определяют в зависимости от трудовых навыков сотрудника, сложности, количества, качества и условий работы, которую он выполняет (ч. первая ст. 132 ТК РФ). Отразите надбавки в графах 6–8 штатного расписания. Аналогичные разъяснения дают специалисты Роструда в письме от 27 апреля 2011 г. № 1111-6-1. Правомерность такой позиции подтверждают и суды (апелляционные определения Ярославского областного суда от 5 мая 2014 г. № 33-2519/2014, решение Савеловского районного суда г. Москвы от 3 июня 2015 г. № 2-3726/2015).