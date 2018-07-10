Существенных изменений не произошло.

Министерство образования проводит контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольно-ревизионных мероприятий. Проверочная комиссия министерства проводит в подведомственном учреждении одну комплексную проверку по трем направлениям. Проверяет финансово-хозяйственную деятельность, использование имущественного комплекса, соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг. Такой порядок действует с 2016 года. Но в 2017 году был разработан новый документ по организации контрольных мероприятий — положение об осуществлении внутреннего финансового аудита.

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