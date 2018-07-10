Да, может.

Для этих целей в конце 2017 года Минобрнауки запустило мобильное приожение «Личный кабинет ректора». В нем представлены основные финансовые показатели учреждения из различных информационных систем Минобрнауки. Например, финансовое обеспечение образовательной организации, структура расходов, выполнение показателей по повышению оплаты труда профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников, а также другие ключевые аналитические индикаторы деятельности учреждения. Таким образом, это приложение позволяет своевременно информировать руководителя о текущем финансовом состоянии учреждения.

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