Из числа иностранных государств, чье ПО запрещено закупать для государственных и муниципальных нужд, исключили страны, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

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Помимо единого реестра российских программ, будет еще и единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов ЕАЭС. Заниматься его формированием поручено Минкомсвязи. Если учреждение будет закупать продукцию из евразийского реестра, обосновывать невозможность использования российского ПО не нужно. Заказчикам позволили заменять позиции из российского реестра позициями из евразийского.

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