1310 июля 2018

Каждый год Правительство издает постановление «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета». Чем отличается документ этого года от предыдущих?

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отвечает:

Постановление № 1496 будет действовать на постоянной основе. Теперь все участники бюджетного процесса будут заранее знать сроки и условия мероприятий по реализации федерального бюджета. Предыдущие постановления не обеспечивали такую прозрачность процесса исполнения бюджета по расходам.

Раньше сроки распределения ЛБО были привязаны к конкретной дате. Лимиты по закупкам распределяли до 6 февраля, по бюджетным инвестициям и субсидиям на капвложения — до 10 марта. Теперь дату распределения считают с момента отражения лимитов на лицевых счетах ГРБС. На закупки товаров, работ и услуг — не позднее 20-го рабочего дня после отражения лимитов. На бюджетные инвестиции и субсидии на капвложения — не позднее 45-го рабочего дня.

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