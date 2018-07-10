Постановление № 1496 будет действовать на постоянной основе. Теперь все участники бюджетного процесса будут заранее знать сроки и условия мероприятий по реализации федерального бюджета. Предыдущие постановления не обеспечивали такую прозрачность процесса исполнения бюджета по расходам.

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Как учесть расходы на противопожарную безопасность

Раньше сроки распределения ЛБО были привязаны к конкретной дате. Лимиты по закупкам распределяли до 6 февраля, по бюджетным инвестициям и субсидиям на капвложения — до 10 марта. Теперь дату распределения считают с момента отражения лимитов на лицевых счетах ГРБС. На закупки товаров, работ и услуг — не позднее 20-го рабочего дня после отражения лимитов. На бюджетные инвестиции и субсидии на капвложения — не позднее 45-го рабочего дня.