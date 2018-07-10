Сейчас в пункте 35 Порядка № 624н сказано, что врач выписывает больничный лист по уходу за ребенком до семи лет на весь период лечения, но не более чем на 60 дней в году. Если заболевание входит в перечень, утвержденный приказом Минздравсоцразвития от 20.02.2008 № 84н, действует другой лимит — 90 календарных дней.

Когда поправки вступят в силу, ограничения исключат из текста. В пункте 35 Порядка № 624н будет предусмотрено, что больничный по уходу за больным ребенком в возрасте до семи лет выдают на весь период лечения ребенка.

Причиной поправок послужило неверное толкование пределов в 60 и 90 дней. В некоторых регионах после превышения предела врачи отказывались оформлять на сверхлимитные дни больничные листы и вместо них выдавали справки в произвольной форме. Из-за этого у работников и работодателей возникали проблемы. Специалисты кадровых служб получали справки и не знали, как заполнить табель. Опытные кадровики и бухгалтеры не принимали справки от врачей и требовали листок нетрудоспособности.

Были случаи, когда работодатель заставлял сотрудника писать заявление на отпуск за свой счет на период неоплачиваемых дней по больничному. Это позволяло ставить в табеле код «А» и не принимать справку.

Когда Порядок № 642 начнет действовать в новой редакции, правила станут более понятными для медицинских работников. Врачи должны выписывать больничный лист на весь период болезни ребенка независимо от ее продолжительности. ФСС разъяснил это в письме от 19.12.2014 № 17-03-14/06–18772. Учет лимита оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком в календарном году обязан вести работодатель. В функции врача это не входит.