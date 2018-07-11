Да, выход есть. Оформите временный перевод на должность. Перевести сотрудника вы можете на срок до одного года (ч. первая ст. 72.2 ТК РФ). В данном случае переводите сотрудника на 2–3 месяца на новую должность, а если он не справится, можете вернуть его к прежней работе. Чтобы перевести работника, направьте ему предложение с условиями перевода и получите его письменное согласие. Составьте соглашение к трудовому договору и издайте приказ о переводе. Ознакомьте работника под подпись с приказом и внесите запись в личную карточку.

Если убедились в том, что работник с должностью справляется и он сам согласен продолжить работу в новых условиях, оформите вместо временного перевода постоянный. Для этого издайте приказ в произвольной форме и составьте соглашение к трудовому договору о признании временного перевода постоянным. Внесите запись в личную карточку и трудовую книжку (ч. четвертая ст. 66 ТК РФ). В трудовую книжку внесите сведения в течение недели после того, как издали приказ о постоянном переводе. В графе 2 укажите дату, когда перевод стал постоянным. В графе 3 сделайте запись о переводе работника и укажите дату временного перевода, в графе 4 укажите оба приказа: о временном переводе и о признании временного перевода постоянным.

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