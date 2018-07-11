Назначить работника на должность временно исполняющего обязанности нельзя. В Трудовом кодексе нет такого понятия. В других нормативных актах также нет должностей, которые имеют приставку «врио» (см. общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08), утвержденный приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2020-сти Квалификационный справочник, утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37). Но вы можете оформить исполнение обязанностей отсутствующего работника через совмещение должностей (ст. 60.2 ТК РФ) или временный перевод на новую должность (ст. 72.2 ТК РФ).

Чтобы оформить совмещение, получите письменное согласие работника (ч. первая ст. 60.2 ТК РФ). Оформите соглашение к трудовому договору, где укажите, какую работу поручаете, срок и размер доплаты (ст. 151 ТК РФ). Работник или работодатель может отменить совмещение, если письменно уведомит об этом другую сторону за три рабочих дня.

Если сотрудник замещает работника, который ответственен за подписание документов, в реквизите «Подпись» вместо своей текущей должности он может указать «и. о.» и должность замещаемого сотрудника. В вашем случае документ, где нужна подпись исполнительного директора, может подписать начальник отдела так «И. о. исполнительного директора. Личная подпись» (п. 5.22 ГОСТ Р 7.0.97-2016, утвержденного приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст).

При временном переводе заключите с работником соглашение к трудовому договору и укажите срок перевода (ч. первая ст. 72.2 ТК РФ). Сотрудник будет выполнять работу только по новой должности, но за ним на время перевода сохраняется его прежнее место. Но если срок временного перевода истечет, а вы не вернете сотруднику прежнюю работу или он сам ее не потребует, перевод станет постоянным.

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