1211 июля 2018

У организации в другой местности было обособленное подразделение. Сейчас там же создали филиал, а обособленное подразделение ликвидируют. Все сотрудники будут работать в филиале. Нужно ли увольнять работников в связи с ликвидацией обособленного подразделения или можно решить вопрос иначе?

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отвечает:

Увольнять сотрудников в этой ситуации не нужно, так как фактически вы переводите работников в другое подразделение своей организации в той же местности. Прекращать трудовой договор следует только в случае, если совсем прекращаете работу в данной местности (определение Конституционного суда от 21 апреля 2005 г. № 144-О).

Проверьте трудовые договоры с сотрудниками, указано ли там в качестве места работы наименование организации и адрес. Если в нем отсутствуют сведения о конкретном рабочем месте или структурном подразделении, перевод в обособленное подразделение организации в той же местности будет считаться перемещением (определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 8 декабря 2011 г. № 33-39132). Согласие на перевод в таком случае не требуется, так как такое перемещение не влечет изменений условий трудового договора (ч. третья ст. 72.1 ТК РФ).

Однако если работа в другом структурном подразделении повлечет изменение трудовой функции сотрудника или других условий трудового договора, то в такой ситуации применяйте правила перевода части первой статьи 72.1 Трудового кодекса.

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