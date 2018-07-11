Увольнять сотрудников в этой ситуации не нужно, так как фактически вы переводите работников в другое подразделение своей организации в той же местности. Прекращать трудовой договор следует только в случае, если совсем прекращаете работу в данной местности (определение Конституционного суда от 21 апреля 2005 г. № 144-О).

Проверьте трудовые договоры с сотрудниками, указано ли там в качестве места работы наименование организации и адрес. Если в нем отсутствуют сведения о конкретном рабочем месте или структурном подразделении, перевод в обособленное подразделение организации в той же местности будет считаться перемещением (определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 8 декабря 2011 г. № 33-39132). Согласие на перевод в таком случае не требуется, так как такое перемещение не влечет изменений условий трудового договора (ч. третья ст. 72.1 ТК РФ).

Важная статья:

За ошибку в реквизитах обособки пени не начислят

Однако если работа в другом структурном подразделении повлечет изменение трудовой функции сотрудника или других условий трудового договора, то в такой ситуации применяйте правила перевода части первой статьи 72.1 Трудового кодекса.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>