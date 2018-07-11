811 июля 2018

Нам не нужен менеджер по продажам в регионе. Мы предложили ему перевестись в головной офис, который находится в другом городе, но его это не устраивает. Как оформить перевод работника в головной офис по инициативе работодателя?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

По общему правилу, перевести работника без его согласия вы не можете. Если закрываете отдел продаж в подразделении или убираете должность – это ведет к уточнению штатного расписания, что относят к организационным изменениям условий труда (ст. 74 ТК РФ, п. 21 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2). В таком случае меняйте трудовой договор по правилам статьи 74 Трудового кодекса.

Если сотрудник не согласен с изменениями, предложите ему все имеющиеся вакансии организации в текущей местности, которые соответствуют его квалификации. Вакансии в других местностях предлагайте, если такую обязанность предусмотрели в коллективном или трудовом договоре. Если работник откажется, можете уволить его по пункту 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 178 ТК РФ).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.