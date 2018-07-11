По общему правилу, перевести работника без его согласия вы не можете. Если закрываете отдел продаж в подразделении или убираете должность – это ведет к уточнению штатного расписания, что относят к организационным изменениям условий труда (ст. 74 ТК РФ, п. 21 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2). В таком случае меняйте трудовой договор по правилам статьи 74 Трудового кодекса.

Если сотрудник не согласен с изменениями, предложите ему все имеющиеся вакансии организации в текущей местности, которые соответствуют его квалификации. Вакансии в других местностях предлагайте, если такую обязанность предусмотрели в коллективном или трудовом договоре. Если работник откажется, можете уволить его по пункту 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 178 ТК РФ).

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