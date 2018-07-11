Да, можно. Вы вправе это сделать, если сотрудник согласен на перевод. Трудовой кодекс не запрещает перевод работника по соглашению сторон, даже если он находится в отпуске. Получите письменное согласие на перевод в другое подразделение, подпишите соглашение к трудовому договору, а затем оформляйте приказ. Внесите запись в личную карточку.

Если перевод постоянный, отразите это в трудовой книжке. Прерывать отпуск не нужно. Заранее подготовьте документы, пригласите сотрудника в удобный для него день, чтобы он смог с ними ознакомиться и проставить подписи.

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