Нет, в такой ситуации нельзя увольнять работников по этому основанию. Ваша организация создает новое подразделение, но не меняет адрес государственной регистрации (п. 2 ст. 54 ГК РФ). Такие преобразования не являются переездом работодателя в другую местность, их относят к организационным изменениям условий труда. И переводить работников нужно по правилам статьи 74 Трудового кодекса.

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Работодатель должен предупредить сотрудников о предстоящих изменениях минимум за два месяца. Работникам, которые не согласны на перевод, нужно предложить имеющиеся вакансии в текущей местности, которые соответствуют их квалификации. Тех, кто не согласен продолжить работу в новых условиях, увольняйте по пункту 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса.