711 июля 2018

В нашем НИИ трудится научный работник. С ним заключен трудовой договор на неопределенный срок. Сейчас он участвует в конкурсе на занятие должности старшего научного сотрудника, с которым заключают срочный трудовой договор. Как его перевести на эту должность?

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отвечает:

В этом случае лучше сначала расторгнуть трудовой договор с работником, например, по соглашению сторон (п. 1 ч. первой ст. 77 ТК РФ), а затем принять его на новую должность по срочному трудовому договору.

По общему правилу, нельзя преобразовать бессрочный характер трудового договора на срочный даже по соглашению сторон или при изменении организационных или технологических условий труда. Суды указывают на то, что срок – это не условие, а видообразующий признак трудового договора (апелляционное определение Архангельского областного суда от 13 февраля 2013 г. по делу № 33-668/2013). Поэтому ознакомьте работника с условиями конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника. Попросите его составить письменное согласие на работу в новой должности. Если конкурсная комиссия его изберет, заключайте с ним срочный трудовой договор, а действующий прекратите.

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