В этом случае лучше сначала расторгнуть трудовой договор с работником, например, по соглашению сторон (п. 1 ч. первой ст. 77 ТК РФ), а затем принять его на новую должность по срочному трудовому договору.

По общему правилу, нельзя преобразовать бессрочный характер трудового договора на срочный даже по соглашению сторон или при изменении организационных или технологических условий труда. Суды указывают на то, что срок – это не условие, а видообразующий признак трудового договора (апелляционное определение Архангельского областного суда от 13 февраля 2013 г. по делу № 33-668/2013). Поэтому ознакомьте работника с условиями конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника. Попросите его составить письменное согласие на работу в новой должности. Если конкурсная комиссия его изберет, заключайте с ним срочный трудовой договор, а действующий прекратите.