Если в патенте не указали профессию, вы можете перевести работника-иностранца на другую должность в пределах того же региона. Общий порядок оформления перевода работника регулирует глава 12 Трудового кодекса. Также вам нужно уведомить территориальный орган Главного управления по вопросам миграции МВД России о смене должности работника-иностранца (п. 42 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9). Отправить уведомление вы должны в течение трех рабочих дней. Составляйте его в произвольной форме. Приложите бланк уведомления о прибытии иностранца и копии приказа о переводе.

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