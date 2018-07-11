В случае когда сотрудник отказывается от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем, его следует уволить по пункту 9 части первой статьи 77 Трудового кодекса (ст. 72.1 ТК РФ). Прежде получите письменное согласие или отказ работника на такой перевод, иначе его нельзя будет уволить по этому основанию.

Направьте работнику уведомление о предстоящем переводе. Закон не устанавливает, нужно ли уведомлять сотрудника, но допускает перевод только с его письменного согласия. Закон также не уточняет, в какой срок нужно уведомить работника, и суды не выработали единого мнения по данной позиции. В одних случаях они считают, что работника можно уведомить в любое время до переезда, главное – соблюсти требование статьи 72.1 Трудового кодекса и получить письменное согласие или отказ от переезда (определение Верховного суда Республики Башкортостан от 25 апреля 2016 г. по делу № 33-7628/2016). Однако есть и иная позиция, что работника следует уведомить по правилам части второй статьи 74 Трудового кодекса, так как при переводе потребуется внести изменения в условия трудового договора о месте работы (апелляционное определение Челябинского областного суда от 19 мая 2014 г. № 11-4933/2014). Поскольку ситуация спорная, безопаснее направить уведомление за два месяца до перевода.

Важная статья:

В увольнении по заявлению и по соглашению сторон есть пять отличий

В случае отказа от перевода в другую местность вместе с работодателем в последний день работы произведите с работником окончательный расчет, в который включите оплату выходного пособия (ст. 178 ТК РФ).