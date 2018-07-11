Большинство судов считают, что работники, которые после сокращения по основному месту сохраняют работу по совместительству, вправе получить средний заработок за второй и третий месяцы поиска работы.

Когда компания сокращает основного работника, она сохраняет за ним средний заработок на период трудоустройства. Часть работодателей отказываются это делать, если знают о второй работе по совместительству. Они считают, что такая занятость лишает возможности получить деньги. Причина — заработок сохраняют только за безработными. Совместители же считаются трудоустроенными, так как имеют регулярную оплачиваемую работу. Такую позицию суды поддерживают редко.

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Большинство судов на стороне работников. Сохранение среднего заработка на период трудоустройства не зависит от того, получил ли работник статус безработного. Главное, что у него нет основного места работы. Поэтому, если сокращенный не найдет новой основной работы, ему нужно выплатить заработок за второй и при наличии справки из органов занятости за третий месяцы поиска. С учетом этого, чтобы избежать претензий ГИТ и работников, сохраняйте за ними заработок.