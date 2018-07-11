Работнику вряд ли удастся доказать, что его вынудили уволиться. Мотивы, по которым стороны пришли к соглашению об увольнении, не важны.

Трудовой договор можно расторгнуть по соглашению сторон в любое время (ст. 78 ТК). Главное, чтобы работник и работодатель договорились между собой о таком основании.

В одном деле дорожный мастер грубо нарушил требования безопасности движения поездов. Работодатель провел расследование и запросил у мастера объяснение. Чтобы избежать увольнения «по статье», тот сначала попросил уволить его по собственному желанию, а затем подписал соглашение о расторжении трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК.

После этого он обратился в суд. Мастер утверждал, что его увольнение — результат конфликта с работодателем.

Суд отказал в иске. Доводы о конфликте не свидетельствуют об отсутствии свободного волеизъявления. Работник выбрал для себя наиболее благоприятное основание увольнения. Мотивы, по которым стороны решают расторгнуть договор по соглашению, правового значения не имеют (апелляционное определение Свердловского областного суда от 08.11.2017 по делу № 33–19503/2017).

Суды отмечают: если работник после подписания соглашения не обращался к работодателю с заявлением о его расторжении, значит, компания не оказывала на него давление (определение Московского городского суда от 19.09.2017 по делу № 4г/4–10902/17).

К аналогичному выводу приходят суды, если речь идет об увольнении по собственному желанию (определение Камчатского краевого суда от 24.08.2015 по делу № 33–1453/2015).