Практика разнородна. Однако большинство судов проверяют, была ли у работника реальная возможность трудоустроиться без книжки.

Без трудовых книжек работники сталкиваются с невозможностью доказать стаж работы по профессии. В одном деле сотрудница не могла трудоустроиться, пока работодатель не отправил ей трудовую книжку по почте. Потенциальные работодатели указывали, что рассмотрят кандидатуру сотрудницы после того, как она подтвердит стаж работы. За время поиска она получила четыре подобных отказа. Суд взыскал средний заработок за задержку выдачи трудовой книжки (апелляционное определение Сахалинского областного суда от 26.01.2016 по делу № 33–205/2016).

Не каждое письмо послужит доказательством. Так, в письме говорилось о рассмотрении резюме и одобрении кандидатуры на конкретную должность. При этом работник утверждал, что его не взяли из-за отсутствия трудовой книжки. Суд не увидел взаимосвязи (апелляционное определение ВС Республики Саха (Якутия) от 10.07.2017 по делу № 33–2588/2017).

Есть практика, по которой работник не обязан доказывать невозможность трудоустройства. Суды взыскивают компенсацию, если работодатель не отправлял уведомление о трудовой книжке. Ее отсутствие само по себе препятствие для поиска работы (апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 27.05.2015 по делу № 33–2912/2015).

Но большинство судов требуют доказательства обращений в другие компании и их отказов (апелляционные определения ВС Республики Карелия от 21.06.2016 по делу № 33–2441/2016, Оренбургского областного суда от 07.06.2017 по делу № 33–4078/2017).