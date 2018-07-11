Работодатель получит информацию из уголовно-исполнительной инспекции. В извещении указывают запрещенный вид деятельности. На увольнение отводится три дня.

Работодатель обязан исполнить приговор в той части, в которой работнику запрещено занимать свою должность. О том, что на работника наложено ограничение, можно узнать из извещения уголовно-исполнительной инспекции (ст. 34 УИК).

Форма извещения приведена в приложении № 13 к Инструкции, утвержденной приказом Минюста от 20.05.2009 № 142. Также работодатель получит копию приговора суда.

У работодателя есть три дня, чтобы уволить работника (подп. «а» ч. 1 ст. 34 УИК).

Когда будете принимать решение по работнику, ориентируйтесь на формулировки приговора.

Уволить можно, только если работнику запрещено заниматься определенной деятельностью. При этом эта деятельность должна совпадать с должностью, которая фигурирует в его трудовом договоре. Например, работнику нельзя управлять транспортным средством, а он машинист тепловоза. Не важно, что в приговоре должность не указана так, как она сформулирована в штатном расписании. Главное — совпадает вид деятельности (определение Приморского краевого суда от 11.07.2017 по делу № 33–6814/2017).

Увольнение будет незаконным, если издать приказ только из-за того, что есть приговор суда. Предположим, по нему работника оштрафовали. А вот запрета на занятие определенной деятельностью нет. Подозрение работодателя, что работник может представлять опасность для других, не повод расторгать договор (определение Хабаровского краевого суда от 03.09.2014 по делу № 33–4921/2014).