Уволить можно при условии, что работник узнал эти сведения в связи с исполнением трудовых обязанностей и обязался их не разглашать. Если он не имеет доступа к персональным данным, взыскание будет неправомерным.

Работодатель обязан защитить персональные данные своих работников от незаконной обработки. Этого добиваются в том числе тем, что ограничивают доступ к такой информации.

Если работник разгласил персональные данные, которые узнал в связи с исполнением обязанностей, его можно уволить по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК (п. 43 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Сведения о зарплате относятся к персональным данным (письмо Роскомнадзора от 07.02.2014 № 08 КМ-3681).

В одном деле компания провела расследование и установила, что работник, А рассказывал о повышении зарплаты работника B работнику С. За это работника, А уволили.

Суд признал увольнение законным. Информацию о зарплате работника B содержала программа 1С. Работник, А не только имел к ней доступ, но и был ознакомлен с положением о персональных данных. По договору он обязался не разглашать сведения об условиях и размере оплаты труда других работников (определение Московского городского суда от 14.06.2016 по делу № 33–22766/16).

Если в обязанности работника не входит работа с персональными данными или сведения стали ему известны вне трудовой функции, взыскание незаконно (кассационное определение ВС Удмуртской Республики от 15.06.2011 по делу № 33–2048/11, апелляционное определение Приморского краевого суда от 14.11.2017 по делу № 33–11321/2017).