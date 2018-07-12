1912 июля 2018

На летний период мы принимаем на работу студента, который еще учится в университете. Как правильно заполнить в карточке формы № Т-2 пункт 6 «Образование»?

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отвечает:

Если сотрудник продолжает учиться в учебном заведении, то в личную карточку запишите то образование, которое он получил на момент устройства на работу. Например, работник до поступления в вуз окончил среднюю школу. Значит, у него есть основное общее образование. Запись в пункт 6 раздела I внесите на основании аттестата об основном общем образовании (п. 2.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69).

В аналогичных ситуациях к карточкам по форме № Т-2 можно применять правила Инструкции по заполнению трудовых книжек. Это не будет противоречить постановлению Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1.

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