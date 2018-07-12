Личная карточка – это обязательный документ, который должны вести все работодатели на каждого сотрудника независимо от их организационно-правовой формы (п. 12, 41 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).

Важная статья:

Подотчетные можете закинуть на зарплатную карту сотрудника

В личной карточке следует повторять все записи из трудовой книжки о приеме на работу, переводах и увольнении. С каждой такой записью нужно ознакомить сотрудника под подпись (п. 12 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225). Личные дела сотрудников, напротив, обязаны вести только отдельные организации.

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