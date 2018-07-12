2712 июля 2018

Наша компания ведет личные дела на всех сотрудников. Обязательно ли еще заводить личные карточки по форме № Т-2, или мы можем ограничиться личными делами?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Личная карточка – это обязательный документ, который должны вести все работодатели на каждого сотрудника независимо от их организационно-правовой формы (п. 12, 41 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).

В личной карточке следует повторять все записи из трудовой книжки о приеме на работу, переводах и увольнении. С каждой такой записью нужно ознакомить сотрудника под подпись (п. 12 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225). Личные дела сотрудников, напротив, обязаны вести только отдельные организации.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.